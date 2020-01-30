Melisa Şenolsun'un sokak tarzı görenleri şaşırttı
Atiye'de Metin Akdülger ile sevişme sahnesi çok konuşulan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Her zaman bakımlı ve şık görmeye alıştığımız Şenolsun'un sokak tarzı görenleri bir hayli şaşırttı.
Atiye dizisinde Beren Saat'in kardeşi Cansu karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, önceki akşam arkadaşı Onur Gökhan Gökçek ile Nişantaşı'nda görüntülendi.
SOKAK TARZI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI
Oyuncu bol pantolonu, üzerinden dökülen kabanı ve turuncu örme atkısıyla her zamankinden çok farklıydı. Melisa Şenolsun'un bu tarzı görenleri şaşırttı.
ATİYE DİZİSİ İÇİN MÜJDEYİ VERDİ
Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Melisa Şenolsun, Netflix'in ikinci orijinal dizisi Atiye için müjdeli haberi verdi. Diziden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Şenolsun, "Yeni sezonun çekimlerine mart ayı gibi başlayacağız'' dedi.
Beren Saat'in Metin Akdülger ile çekilen cesur sevişme sahnesinin ardından Melisa Şenolsun'un da sevişme sahneleri çok konuşulmuştu.
MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?
İzmir'de dünyaya gelen Melisa Şenolsun henüz 23 yaşında. Güzel oyuncu İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu. Abisi Efecan Şenolsun da Türkiye'nin aşina olduğu bir isim. Efecan da kardeşi gibi oyunculuk yapmakta.
Çeşitli projeler, reklam filmlerinde boy gösteren Melisa Şenolsun'un, yıldızının daha çok parlayacağı ve başarılı olacağı aşikâr. Bir ablası ve bir de abisi vardır. Lise yıllarındayken tiyatroya gönül veren Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmaya başladı. Şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro öğrencisi.
Haber Videosu: Melisa Şenolsun'un sokak tarzı görenleri şaşırttı
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KIZDA SÜPER ROL YETENEĞİ VAR EN ZOR ROLÜ BİLE BÜYÜK CESARET İLE OYNUYOR AMA SANATA DEĞER VERİLMEYEN YANLIŞ ÜLKEDE YAŞIYOR HOLYWOOD''A GİTSE BÜYÜK STAR OLUR.Cevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır
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Seviliyorsun SakaryalıYayından Kaldır
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Aşkın abi sen ne zaman Aslı oldun yawYayından Kaldır
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Benim nikimle,neden yazıyor bunlar yaa!.. :((((Yayından Kaldır
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ASLI, hastayım senin yorumlarına bebeğim! :)))1 5 Yayından Kaldır
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sen kimsin la6 Yayından Kaldır
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Ben şaşırmadım!..Sonuçta onlarda normal insan...Rahat giyinmek onlarında hakkı! :))))Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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sakaryalım içtiğin gazozlar yan etkimi yaptı la.sen değişikmi olmuşsuna la.8 Yayından Kaldır
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Avni çekil aradan1 3 Yayından Kaldır
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ne oluyor la7 1 Yayından Kaldır