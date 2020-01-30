: Melisa Şenolsun'un sokak tarzı görenleri şaşırttı

30.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:35

Atiye dizisinde Beren Saat'in kardeşi Cansu karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, önceki akşam arkadaşı Onur Gökhan Gökçek ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

SOKAK TARZI GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Oyuncu bol pantolonu, üzerinden dökülen kabanı ve turuncu örme atkısıyla her zamankinden çok farklıydı. Melisa Şenolsun'un bu tarzı görenleri şaşırttı.

ATİYE DİZİSİ İÇİN MÜJDEYİ VERDİ

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Melisa Şenolsun, Netflix'in ikinci orijinal dizisi Atiye için müjdeli haberi verdi. Diziden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Şenolsun, "Yeni sezonun çekimlerine mart ayı gibi başlayacağız'' dedi.

Beren Saat'in Metin Akdülger ile çekilen cesur sevişme sahnesinin ardından Melisa Şenolsun'un da sevişme sahneleri çok konuşulmuştu.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen Melisa Şenolsun henüz 23 yaşında. Güzel oyuncu İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu. Abisi Efecan Şenolsun da Türkiye'nin aşina olduğu bir isim. Efecan da kardeşi gibi oyunculuk yapmakta.

Çeşitli projeler, reklam filmlerinde boy gösteren Melisa Şenolsun'un, yıldızının daha çok parlayacağı ve başarılı olacağı aşikâr. Bir ablası ve bir de abisi vardır. Lise yıllarındayken tiyatroya gönül veren Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmaya başladı. Şu anda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro öğrencisi.

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