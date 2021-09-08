Melisa Şenolsun'un dahil olduğu Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Farah Zeynep Abdullah'ın yerine diziye dahil olan Melisa Şenolsun da yer aldı.

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı, yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 8 Haziran'da sezon finali yapan dizi, 14 Eylül Salı akşamı yeniden izleyicisiyle buluşacak.

İNCİ'NİN ÖLÜMÜYLE YIKILAN HAN, AİLESİNDEN UZAKLAŞIYOR

Dizinin merakla beklenen 38. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Sezon finali bölümünde trafik kazası geçirerek ölen İnci'nin yerine diziye dahil olan Melisa Şenolsun da fragmanda yer aldı. İnci'nin ölümünden sonra büyük bir yıkım yaşayan Han, ailesinden uzaklaşarak tatil yapıyor. Ablası Safiye'nin durumunun ilerlemesini bile umursamayan Han, burada Melisa Şenolsun'un canlandırdığı isimle tanışıyor.

MELİSA ŞENOLSUN KADRODA

Dizinin yapım şirketi geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir paylaşım yaparak Melisa Şenolsun'un kadroya dahil olduğu açıkladı. Yapım şirketinin kendisiyle ilgili paylaşımını kendi Instagram hesabından paylaşan oyuncu, takipçilerine de müjdeyi vermiş oldu. Yapım şirketinin Instagram hesabından yapılan paylaşımında "Ve Google aramaları sonunda sonuç verdi! Melisa Şenolsun Masumlar Apartmanı'na dahil oldu. Hoş geldin Melisa Şenolsun" denildi.