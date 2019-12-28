Melisa Şenolsun'un, Atiye'deki Sevişme Sahnesi Çok Konuşulacak!

28.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:17

Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi Atiye'de, Beren Saat'in kardeşi rolünde oynayan Melisa Şenolsun, sevişme sahnesiyle damga vuracak.







Atiye'nin deli dolu kardeşi Cansu karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Melisa Şenolsun, başarısıyla daha şimdiden Twitter'da konuşulmaya, övgüler almaya başladı. Atiye dizisinde ablasını hem çok seven hem de onun yanında silik kalmaktan ve hep birilerinin bir şeyi olmaktan sıkıntı duyan bir genç kadını oynuyor. Herkesin yardımına koşan Cansu bir an aşk karşısında güçsüz kalıyor.







Cansu, büyük bir hata yapıyor ve ablasının nişanlısı ile birlikte oluyor.







Dizinin Beren Saat ve Metin Akdülger ile çok konuşulan cesur sahnesinin ardından bir diğer olay sevişme sahnesi Melisa Şenolsun'a ait.







Genç oyuncunun başarılı oyunculuğunun yanı sıra cesur sahneleriyle çok konuşulacağı kesin.



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