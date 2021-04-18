Melisa Döngel-Guido Senia aşkı kısa sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melisa Döngel-Guido Senia aşkı kısa sürdü

Melisa Döngel-Guido Senia aşkı kısa sürdü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Melisa Döngel ile Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi DJ Guido Senia'nın sosyal medyadaki takipleşmelerinin altında 'kısa bir aşk hikayesi' çıktığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı
Nisa Bölükbaşı bunları görmesin! Barış Murat Yağcı, model Jen Selter'e öpücük dolu yorumlar yağdırdı

Şeyma Subaşı'yla ilişkisiyle tanınan İtalyan DJ Guido Senia, Melisa Döngel'i Instagram'da takibe alıp; bikinili pozuna hem şimşek emojisi koymuş hem de beğenmişti.Senia'nın yorumuyla şaşkına dönen 21 yaşındaki güzel oyuncu da bu yoruma emojiyle karşılık vermişti.

.Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Döngel ile Senia, Antalya'da bir araya geldi. Ancak yıldırım hızında başlayan aşk, aynı hızda sona erdi.Birlikte geçirdikleri birkaç günün ardından ünlü DJ Meksika-Tulum'a gittiği, Döngel'in de Alaçatı'ya geçerek tatiline yalnız devam ettiği iddia edildi.Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde olduğu 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Melisa Döngel, 2.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettiriyor.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Nikos Dendias Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Mehtap Ar Ebru Gündeş Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Muslera Cenk Tosun Ryan Babel Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Melisa Döngel-Guido Senia aşkı kısa sürdü - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 12:07:56. #1.15#

title