Melisa Döngel - Deniz Şahin aşkı bitti... Ünlü oyuncu ayrılık nedenini açıkladı - Haberler Magazin
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Melisa Döngel - Deniz Şahin aşkı bitti... Ünlü oyuncu ayrılık nedenini açıkladı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Melisa Döngel - Deniz Şahin aşkı bitti... Ünlü oyuncu ayrılık nedenini açıkladı

Melisa Döngel önceki gün Bebek'teki Lucca adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

Melisa Döngel önceki gün Bebek'teki Lucca adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu. Sevgilisi Deniz Şahin'le ilişkisini kısa süre önce noktalayan güzel oyuncu, ayrılık hakkındaki sorulara şöyle yanıt verdi: "Öyle gerekti. İlişki toksik hale geldi yani. Ama arkadaşlığımız baki."

KAŞ ALDIRMAYA GİDİYORUM

Daha sonra mekandan ayrılan Melisa Döngel, "Akşam bir yemek programım var arkadaşlarımla. Şimdi de kaşlarımı aldırmaya gidiyorum" dedi. Döngel, oynadığı dizideki rol arkadaşlarının MGD Ödülleri'nde ödül alması hakkında da "Çok yoğun çalıştığımız için biz onlara uzaktan destek olabildik" diye konuştu.

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