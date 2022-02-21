Melis Sütşurup kimdir? Melis Sütşurup hayatı ve biyografisi! Melis Sütşurup kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Melis Sütşurup, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Melis Sütşurup hakkında merak edilenler. Melis Sütşurup hayatı ve biyografisi. Melis Sütşurup kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melis Sütşurup merak konusu oldu. İşte Melis Sütşurup hakkında merak edilen Melis Sütşurup kimdir, Melis Sütşurup hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
MELİS SÜTŞURUP KİMDİR?
33 yaşında olan Melis Sütşurup, butik sahibidir. Mustafa Sandal gibi bir kez evlilik yapan ve ayrılan Sütşurup'un bir oğlu vardır.
2022 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Sütşurup, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile dünya evine girmek için bir adım daha attı. Ailelerin tanıştığı ve evlilik planlarının olduğunu söyleyen çift, 19 Şubat 2022 tarihinde aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı.
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