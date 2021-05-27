Melis Sezer kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Melis Sezer kaç yaşında, nerelidir?

Survivor Türkiye 2021'e katılan ve yarışmanın 17. haftasında adaya veda eden Melis Sezer ile ilgili son dönemde birçok kişi arama yapmaktadır. Peki Melis Sezer kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Melis Sezer kaç yaşında, nerelidir? Melis Sezer'in İnstagram hesabı nedir?