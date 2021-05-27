Melis Sezer kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Melis Sezer kaç yaşında, nerelidir?
Survivor Türkiye 2021'e katılan ve yarışmanın 17. haftasında adaya veda eden Melis Sezer ile ilgili son dönemde birçok kişi arama yapmaktadır. Peki Melis Sezer kimdir? Survivor Türkiye 2021 yarışmacısı Melis Sezer kaç yaşında, nerelidir? Melis Sezer'in İnstagram hesabı nedir?
Bu yıl Survivor Türkiye 2021'in 17. haftasında adaya veda eden Türk milli tenisçi Melis Sezer ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
MELİS SEZER KİMDİR?
Melis Sezer, 2 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de doğdu. Türk millî tenisçi Melis Sezer, Enka Spor Kulübü oyuncusudur.
Melis Sezer, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi oldu.
Melis Sezer, 1.68 m. boyundadır. Sosyal medyada en çok aratılan isimler arasında yer alan Melis Sezer'in Instagram'daki kullanıcı adı 'melissezer__' dir.
Survivor Türkiye 2021'in 17. haftasında adaya veda eden isim olmuştu.