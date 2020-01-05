Oyuncu Melis Sezen güzellik sırrını açıkladı

05.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:49

Genç yaşına rağmen 4 sinema filmine imza atan Sezen, "Sinemanın ruhu çok başka hele 'Şampiyon' ve 'Mucize 2 Aşk' gibi değerli filmlerin içinde olmak çok özel benim için." dedi. Formunu dans etmeye borçlu olduğunu söyleyen Sezen, "Spor olarak dans etmeyi daha çok seviyorum. Salsa, bachata ve tango yapıyorum. Salsa da tango da vücudu inanılmaz sıkılaştıran ve merkezi güç isteyen danslar." dedi.

"TEKNOLOJİ İNSANI DEĞİLİM"

Teknolojiyle arasının çok iyi olmadığını söyleyen oyuncu, "İşimi görecek kadar iyi diyebilirim. Çok teknoloji insanı değilim sanırım, elimde kağıt olsun, yazayım, çizeyim isterim." dedi. Geçtiğimiz ay IMDB 100 listesine giren Sezen, "Ben de çok şaşırdım görünce, inanamadım hatta. IMDB'nin listesinde olmak gerçekten mutluluk verici... Hele Joaquin Phoenix gibi isimlerle aynı listede olmak benim için paha biçilemez!" dedi.