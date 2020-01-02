Melis Fis'in ilk teklisi "Dur Diyemem" büyük ilgi görüyor

02.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:41

"Kendimi bildim bileli şarkıcı olmanın hayalini kuruyorum"

Uzun süredir projenin üzerinde çalışan ve her aşamasında yer alan 18 yaşındaki genç sanatçı, ilk projesi ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade ediyor: "Bu proje beni hiç olmadığım kadar heyecanlandırıyor. Kendimi bildim bileli şarkıcı olmanın hayallerini kuruyorum ve biliyorum ki uzun bir serüvenin ilk adımını da bu şarkıyla atıyorum. Projenin her aşamasına dahil olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Ayrıca müthiş bir enerjisi olan bir ekiple çalışmanın verdiği keyif de tarif edilemez. Hepimizin tuzunun biberinin olduğu leziz bir çorba yaptık. Umarım sizler de afiyetle içersiniz."



