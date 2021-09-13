İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun Melis Çatak'la birlikte olduğu iddia edildi. Gelişme sonrası Melis Çatak kimdir? Melis Çatak kaç yaşında nereli sorularının yanıtları araştırıldı.

MELİS ÇATAK KİMDİR?

Melis Çatak, abisiyle birlikte Bebek'te eğlence ve organizasyon mekanı işletiyor. Melis Çatak'ın ağabeyi eğlence dünyasında uzun yıllardır yer alan bir isimdir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TÜSİAD'da proje yöneticisi olarak çalışan Çatak, İstanbul Bebek'te bir mekanın işletmeciliğini yapıyor. Melis Çatak'ın ayrıca Boğaziçi Üniversitesi ve Stanford University'de de eğitimler aldığı ifade ediliyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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