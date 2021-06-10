Melis Babadağ kimdir? Melis Babadağ kaç yaşında, nereli?
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Melis Babadağ kimdir? Melis Babadağ kaç yaşında, nereli?

Melis Babadağ kimdir? Melis Babadağ kaç yaşında, nereli?
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Pis Yedili dizisinde Elçin, Yeşil Deniz dizisinde Zümrüt gibi karakterlere hayat veren birçok sinema filminde rol alan Melis Babadağ kimdir? Melis Babadağ kaç yaşında, nereli?

Pis Yedili dizisinde Elçin, Yeşil Deniz dizisinde Zümrüt gibi karakterlere hayat veren birçok sinema filminde rol alan Melis Babadağ kimdir? Melis Babadağ kaç yaşında, nereli?

MELİS BABADAĞ KİM?

Melis Babadağ 1984, Adana doğumludur. Oğlak burcu olan oyuncu 1,67 boyundadır. Üsküdar Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuğun aslında hiç aklında olmadığını ve bir anda kendini oyunculuk yaparken bulduğunu ifade etti. Pis Yedili dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

MELİS BABADAĞ DİZİLERİ

Aile Saadeti,

Cam Kırıkları,

Geniş Aile,

Pis Yedili,

Yeşil Zümrüt,

Mihrap

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