Melikgazi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor

Melikgazi Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü Antrenörü Yavuz Sayan ve kulüp sporcuları 14 ve 22 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 6. WT Turkish Open Başkanlık Kupası'nda Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü'nü temsil edecekler.

Sporcuları tebrik eden ve başarılar dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü Antrenörü Yavuz Sayan ve kulübü sporcuları Beyza Basma, Esma Atik ve Fatma Arslan 14 ve 22 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 6. WT Turkish Open Başkanlık Kupası'nda ülkemizi ve kulübümüzü temsil edecekler. Aynı zamanda kulüp sporcularımızdan poomse dalında ve müsabaka dalında ise yıldız, genç, büyükler kategorisinde 10 sporcu ile Başkanlık Kupası'nda mücadele edecekler" dedi.

Palancıoğlu, "Özellikle kulübümüz sporcuları Türkiye'de başarılı oldukları gibi Avrupa'da, dünyada söz sahibi olan, sürekli üst üste madalya kazanan arkadaşlarımız. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Arzu ve Yavuz Sayan Hocama çocuklara vermiş oldukları her türlü destek ve eğitimden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine başarılar dilerim. Cenab-ı Allah daha güzel noktalara gelmeyi nasip etsin. Ülkemizi iyi bir şekilde temsil ediyorlar; bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Sporcularımızın başarılarının devam edeceğine gönülden inanıyorum" dedi. - KAYSERİ