Melikgazi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Melikgazi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Melikgazi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor

Melikgazi Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü Antrenörü Yavuz Sayan ve kulüp sporcuları 14 ve 22 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 6. WT Turkish Open Başkanlık Kupası'nda Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü'nü temsil edecekler.

Melikgazi Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü Antrenörü Yavuz Sayan ve kulüp sporcuları 14 ve 22 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 6. WT Turkish Open Başkanlık Kupası'nda Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü'nü temsil edecekler.

Sporcuları tebrik eden ve başarılar dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü Antrenörü Yavuz Sayan ve kulübü sporcuları Beyza Basma, Esma Atik ve Fatma Arslan 14 ve 22 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 6. WT Turkish Open Başkanlık Kupası'nda ülkemizi ve kulübümüzü temsil edecekler. Aynı zamanda kulüp sporcularımızdan poomse dalında ve müsabaka dalında ise yıldız, genç, büyükler kategorisinde 10 sporcu ile Başkanlık Kupası'nda mücadele edecekler" dedi.

Palancıoğlu, "Özellikle kulübümüz sporcuları Türkiye'de başarılı oldukları gibi Avrupa'da, dünyada söz sahibi olan, sürekli üst üste madalya kazanan arkadaşlarımız. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Arzu ve Yavuz Sayan Hocama çocuklara vermiş oldukları her türlü destek ve eğitimden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine başarılar dilerim. Cenab-ı Allah daha güzel noktalara gelmeyi nasip etsin. Ülkemizi iyi bir şekilde temsil ediyorlar; bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Sporcularımızın başarılarının devam edeceğine gönülden inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor

Melikgazi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

Patlayan düdüklü tencere yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşturdu

 Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

Sedanur'un sır ölümünde mahkeme 'kuvvetli suç şüphesine' rağmen adli kontrol uyguladı

 'Pala Sabri'nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı

"Pala Sabri"nin liderliğini yaptığı fuhuş çetesine operasyon! Fuhşa zorlanan 62 kadın koruma altına alındı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fuat Oktay Mansur Yavaş Mustafa Şentop
Magazin Bensu Soral
Spor Abdullah Avcı Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Murat Kurum Tahir Büyükakın Sergen Yalçın Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Melikgazi Taekwondo Takımı başarıdan başarıya koşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 15:46:16. #1.12#