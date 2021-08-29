Melikgazi'nin klasik otomobil festivali dolu dizgin devam ediyor
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Melikgazi'nin klasik otomobil festivali dolu dizgin devam ediyor

Melikgazi'nin klasik otomobil festivali dolu dizgin devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi'nin 5.'cisini düzenlediği Kayseri Klasik Otomobil festivali, üçüncü gününde birbirinden farklı etkinliklerle devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi'nin 5.'cisini düzenlediği Kayseri Klasik Otomobil festivali, üçüncü gününde birbirinden farklı etkinliklerle devam ediyor. Sabah araç sergisi akşam ise farklı sanatçıların konserleriyle renklenen festival yoğun ilgi görüyor.

Festivale Kayserili vatandaşların ilgi gösterdiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Türkiye'nin dört bir yanından klasik otomobil meraklıları, Melikgazi'de düzenlediğimiz festivalde bir araya geldi. Nostaljik arabalar festivale gelenleri maziye götürürken, genç nesil ise klasik araçların merakı ile bol bol fotoğraf çektiriyor. Kayseri'de birbirinden farklı ve renkli etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Festivalimize okadar büyük ilgi ve memnuniyet var ki bizde bundan çok memnun oluyoruz. İnsanların yüzünü güldüren kültürel etkinlik gerçekleştiriyoruz. Kayseri'de bu festival ile anılmaya tanınmaya başladık. Festivalimiz gündüz klasik arabaların sergisi akşamda farklı konserlerle oldukça renkli ve coşkulu geçiyor. Koray Haklı, Ercan Yıldız, Semih Tercan gibi sanatçılarımız her kesimin yer aldığı konser ile doyasıya bir müzik ziyafeti sundu. Bu akşam da saat 17.00'de Özgür Özensoy ve Gamze İleri konseriyle güzel bir müzik ziyafeti bizleri bekliyoruz. Pazar gününü değerlendirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi bekleriz" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'nin klasik otomobil festivali dolu dizgin devam ediyor
Melikgazi'nin klasik otomobil festivali dolu dizgin devam ediyor
Melikgazi'nin klasik otomobil festivali dolu dizgin devam ediyor
Melikgazi'nin klasik otomobil festivali dolu dizgin devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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