Melike Çelik kimdir? Melike Çelik kaç yaşında, nereli? Melike Çelik hayatı ve biyografisi!
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Melike Çelik kimdir? Melike Çelik kaç yaşında, nereli? Melike Çelik hayatı ve biyografisi!

15.03.2021 23:34 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:49
Melike Çelik kimdir? Melike Çelik kaç yaşında, nereli? Melike Çelik hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Melike Çelik izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Melike Çelik kaç yaşında, nereli? Melike Çelik hayatı ve biyografisi! Melike Çelik kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Melike Çelik hakkında araştırmalar yapılıyor. Melike Çelik kimdir? Melike Çelik kaç yaşında, nereli? Melike Çelik hayatı ve biyografisi!

MELİKE ÇELİK KİMDİR?

Melike Çelik 1.70 metre boyunda, 54 kilo ve boğa burcudur.

Beşiktaş taraftarı olan Meike Çelik, 1992 doğumlu ve29 yaşındadır.

Melike Çelik, Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Melike Çelik, daha sonra Anadolu Üniversitesi'nde Medya ve İletişim önlisans bölümünde eğitim aldı.

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde diksiyon, spikerlik ve sunuculuk eğitimleri alan Melike Çelik, üniversite yıllarından itibaren Star TV kanalı bünyesinde görev yaptı.

Melike Çelik, ilk ekran deneyimine 2013 yılında Beşiktaş TV'de başladı. Burada editörlük, spikerlik ve sunuculuk yapan Melika Çelik, 5 yıl boyunca BJK TV'de çalıştı.

BJK TV'nin sonrasında 2018 yılında Haber Global TV'ye geçen Melike Çelik, burada 2 yıl boyunca haber bültenlerini sundu.

Ardından A Spor'a geçen ünlü spiker, Aspor bünyesinde programlar sunmaktadır.

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