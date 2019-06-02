Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nu ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be ..."
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan çocukluk fotoğrafını paylaşan CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi.
Twitter'dan çocukluk fotoğrafını paylaşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten ilginç bir yorum geldi. Gökçek, fotoğrafta elini kardeşinin cebine atan İmamoğlu'nu ti'ye alan bir paylaşımda bulundu.
CHP'li İmamoğlu'nu ti'ye alan Melih Gökçek, "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu… Keşke twit hesabına bu fotoyu koymasaydın...Hani 29000 oy farkı 13.000'e düştü ya... Kardeşinin cebine elini atan oylara da elini attımı diye düşünürse ne olacak?" ifadelerini kullandı.
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