Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na oy verenlere tepki gösterdi: Aptal yerine konulduğunuz farkında mısınız?

27.10.2019 12:03

Ankara eski Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu'nunKemerburgaz Kent Ormanı açılışındaki konuşmalarına yer verdi. Kent Ormanı'nın açılmasına tepki gösteren Gökçek, İmamoğlu'na oy verenlere, "Aptal yerine konulduğunuz farkında mısınız? Harbi cevap verin, pişman mısınız?" dedi.

"YUH ARTIK YUH"

Gökçek mesajında şu ifadelere yer verdi: Ya pes be... Adam, "İmara değil halka açıyoruz" diye İstanbullu afişle donatıyor. Orman Bakanlığı, "Burası orman, yasal olarak zaten imara açılamaz" diyor. Adam kıvırıyor. "Biz imara açacağız demedik, bir felsefeyi anlatıyoruz. Biz yaptık demedik ki açıyoruz dedik." yuh artık yuh.

"PİŞMAN MISINIZ?"

İmamoğlu'na oy verenlere sitem eden Gökçek ayrıca şu soruyu sordu: İmamoğlu'na oy veren İstanbullu, aptal yerine konulduğunuz farkında mısınız? harbi cevap verin, pişman mısınız?