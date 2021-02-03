Melih Bulu İstifa etti mi? Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu istifa edecek mi?
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Melih Bulu İstifa etti mi? Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu istifa edecek mi?

03.02.2021 10:20 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:24
Melih Bulu İstifa etti mi? Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu istifa edecek mi?

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atama protestolarının hedefindeki Melih Bulu, istifa edip etmeyeceği hakkındaki söylentilere cevap verdi. Peki, Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu istifa edecek mi? Melih Bulu İstifa etti mi?

Melih Bulu'nun 2 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne getirilmesi öğrenciler tarafından kabul görmedi. Protestolara neden olan karar sonrası Melih Bulu'nun istifa edip etmeyeceği merak edildi. Melih Bulu İstifa etti mi? Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu istifa edecek mi?

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ MELİH BULU İSTİFA EDECEK Mİ?

Olayların odağındaki isim Melih Bulu ise konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulunan Bulu, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" yanıtını verdi.

Bulu sözlerine şu ifadelerle devam etti: "İlk gün ne diyorsam aynısını demeye devam ediyorum Nagehan Hanım. Bakın dün daha önce olmayan bir şey oldu, rektörlük binasının tüm kapılarını tuttular. Benim dışarı çıkmamı engellemeye çalıştılar. Çocuklarla görüşmeyi denedim, onlara aranızdan bir ekip seçin, gelin konuşalım, dedim, kabul etmediler, benim onların yanına gitmemi istediler. Ancak çok kalabalıktı, bunu emniyet ve benim koruma polisim güvenlik açısından riskli buldu, sizi koruyamayız dediler. Sonuçta abluka bitmedi. Defalarca çağrı yapmamıza rağmen bitmedi. Ben eve gidemediğim için polisin müdahalesi şart oldu."

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