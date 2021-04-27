Melek İpek kimdir? Melek İpek kaç yaşında aslen nereli? Melek İpek davası nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melek İpek kimdir? Melek İpek kaç yaşında aslen nereli? Melek İpek davası nedir?

Melek İpek kimdir? Melek İpek kaç yaşında aslen nereli? Melek İpek davası nedir?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Antalya'da 7 Ocak'ta kendisine çıplak şekilde işkence yapan, kendisini ve 2 çocuğunu öldürmekle tehdit eden eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile öldürün ve cezaevine giren Melek İpek 108 gün sonra tahliye edildi. Peki, Melek İpek kimdir? Melek İpek kaç yaşında aslen nereli? Melek İpek davası nedir?

Türkiye Melek İpek olayını konuşuyor. 7 Ocak'ta Antalya'da yıllardır işkence gördüğü 12 yıllık eşi 36 yaşındaki Ramazan İpek'i av tüfeği vurarak öldüren 2 cocuk annesi 31 yaşındaki Melek İpek 108 gün sonra tahliye oldu. meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verildi. Tahliye kararını duyunca hıçkırıklara boğulan Melek İpek herkese teşekkür etti. Peki Melek İpek olayı nedir, neler oldu? Melek İpek kimdir, hayatı...

MELEK İPEK KİMDİR?

Melek İpek savunması: Sanık Melek İpek ise eşinin o gün ilk defa dövmediğini ifade ederek, "Önceleri daha kısa dövüyordu. O gün çok daha farklıydı. İlk gece silahı ateşlediğinde mermi pencereye değil de bana isabet etseydi şu an ölmüş olacaktım. Banyoda ellerim kelepçeli yattığımda çocuklarımın sesini duyamamıştım. Onların öldüğünü düşündüm. O an Allah'a yalvardım. Beni çocuklarımın acısıyla sınamasın istedim. 'Allah'ım çocuklarımın ölüsünü gösterme' diye dua ettim. Ama çocuklarımın sesini duşunca mutlu oldum.

O yaşadığım soğuğu unuttum. Sonrasında eşime beni öldürmesin diye yalvardım. Ben 14 yıl boyunca hayatımdan sessiz sedasız çıksın diye dua ettim. Çocuklar doğmadan önce kendimi öldürmeyi dahi denedim. Ama eşimin ölmesini aklımdan geçirmeyi bırakın, ölsün diye dua bile etmedim. Hep hayatımızdan çıksın diye bu zamana kadar sabrettim. Ben eşim öldüğü için de çok üzgünüm. Ama o gün silah patlamamış ve o ölmüş olmasaydı, çocuklarımla birlikte ben ölecektim. Şiddeti sadece bana değil, Melike'ye de uyguluyordu. Melike uzaklaştırma kararı aldırdığında yine şiddetini sürdürüyordu. Melike'nin vücudunda iz kalmasın istiyordu. Bu nedenle de güneş panelinde bulunan akü ile vücuduna elektrik vermek istiyordu. Melike'yi de benim aracılığımla yanına çekmek istiyordu. Ben Melike'ye de üzülüyordum.

Böyle olmasını istemedim: Sanık Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, duruşma arasında sundukları 19 sayfadan oluşan yazılı beyanlarını tekrar ettiklerini söyledi. Melek İpek ise son sözünde, "Ben böyle olmasını hiç istemedim" dedi.

108 gün sonra tahliye kararını duyunca ağladı:Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince Melek İpek'in tahliyesine karar verdi. Hakim karşısına çıktığı 3'üncü duruşmada 108 gün sonra tahliye kararı ile özgürlüğüne Kavuşan Melet İpek, hıçkırıklarla ağlayarak, mahkeme heyetine "Çok teşekkür ederim" dedi.

Duygu dolu anlar! 107 günlük hasret son buldu, Melek İpek yavrularına kavuştu
Duygu dolu anlar! 107 günlük hasret son buldu, Melek İpek yavrularına kavuştu
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi
Ramazan Eles
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fırat Aydınus Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Melek İpek kimdir? Melek İpek kaç yaşında aslen nereli? Melek İpek davası nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:50:30. #1.16#

title