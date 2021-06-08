Melek Baykal: Takipçi uğruna beni öldürüyorlar
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Melek Baykal: Takipçi uğruna beni öldürüyorlar

Melek Baykal: Takipçi uğruna beni öldürüyorlar
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyuncular kervanına Melek Baykal da katıldı.

Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyuncular kervanına Melek Baykal da katıldı. Usta oyuncu, sevenlerini korkutan bu haberleri yayınlayanlara dava açma kararı aldı.

Baykal, kararını takipçilerine şu mesajla duyurdu: "Sevgili takipçilerim, 'Melek Baykal vefat etti' haberiyle kanalına abone toplamaya çalışan vicdansız, insanlıktan uzak birçok YouTube sayfası mevcut. Avukatım Bilal Küçükşengün asılsız haber yapan mecralarla alakalı hukuki süreci başlatacak. Sağlığım çok şükür çok iyi. Sizleri çok seviyorum."

Kaynak: Hürriyet

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