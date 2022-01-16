MELBOURNE - Djokovic'in Avustralya vizesinin iptaline karşı açtığı davanın görülmesine başlandı (2)

Avustralya Federal Mahkemesi binası dışında bekleyenler Basın mensupları Mahkeme ile ilgili gelişmeleri teşefonlarından takip eden vatandaşlar MELBOURNE (AA) – Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağını, Melbourne'deki...

Avustralya Federal Mahkemesi binası dışında bekleyenler

Basın mensupları

Mahkeme ile ilgili gelişmeleri teşefonlarından takip eden vatandaşlar

MELBOURNE (AA) – Teniste tek erkekler sıralamasında bir numaralı raket Sırp Novak Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalamayacağını, Melbourne'deki Avustralya Federal Mahkemesinin bugün vereceği karar belirleyecek.

Aşı karşıtlığının yanı sıra Avustralya'da yürürlükte olan aşı kurallarına uymaması nedeniyle Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic'in, karara itirazının görüşüldüğü duruşma, Avustralya Federal Mahkemesinde yerel saatle sabah 09.30'da (TSİ 01.30) başladı.

Ünlü raket, Avustralya'da kalıp kalamayacağını belirleyecek duruşmayı Melbourne kentinin Carlton semtindeki Park Otel'de avukatının ofisinden video konferans yöntemiyle takip ediyor.

Çoğunluğu Avustralya'da yaşayan Sırp kökenli Avustralyalılardan oluşan az sayıdaki hayranı da mahkeme binasının önünde tek erkekler tenisinin bir numaralı ismi Djokovic'e destek veriyor.