Meksika Teknik Direktörü, Hakeme Hakaret Nedeniyle 6 Maç Men Cezası Aldı

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası üçüncülük maçında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle Meksika Teknik Direktörü Juan Carlos Osorio'ya 6 maç men cezası verildi.

HAKEME HAKARET ETMİŞTİ

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekiz'in uzatmalarda Meksika'yı 2-1 yendiği 2 Temmuz'da oynanan mücadele sırasında Osorio'nun hakemlere agresif hareketler yaparak hakaret ettiği belirtildi.

FIFA Disiplin Komitesi, maç sırasındaki uygunsuz tavırları nedeniyle 56 yaşındaki teknik direktöre 6 maç men ve 5 bin İsviçre Frangı (yaklaşık 19 bin lira) para cezaları verdi.

Meksika, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Altın Kupası'nda oynayacağı karşılaşmalara Kolombiyalı teknik adamdan yoksun çıkacak.