Meksika'daki kazada yakınlarını kaybeden Guatemalalı aileler - Haberler
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Meksika'daki kazada yakınlarını kaybeden Guatemalalı aileler

AA / Fabricio Alonzo - Haberler | Güncel

Xepol köyünde yaşayanlar Gregoria Lucrecia ile röportaj Domingo Raymundo Mateo'nun babası Pedro Raymundo Caba ile röportaj Domingo Raymundo Mateo'nun annesi Teresa Mateo Mendoza ile röportaj Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu ölen 54 kişinin çoğunun Guatemala'da...

Xepol köyünde yaşayanlar

Gregoria Lucrecia ile röportaj

Domingo Raymundo Mateo'nun babası Pedro Raymundo Caba ile röportaj

Domingo Raymundo Mateo'nun annesi Teresa Mateo Mendoza ile röportaj

Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu ölen 54 kişinin çoğunun Guatemala'da bulunan yakınları, kayıplarının üzüntüsünü yaşıyor. Quiche Departmanı'ndaki Xepol köyünde yaşayanlar, yoksulluk sebebiyle ve daha iyi imkanlar umuduyla ABD'ye göç ediyor.

Meksika'daki kazada yakınlarını kaybeden Guatemalalı aileler

Meksika'daki kazada yakınlarını kaybeden Guatemalalı aileler

Meksika'daki kazada yakınlarını kaybeden Guatemalalı aileler

AA / Fabricio Alonzo - Son Dakika Haberleri

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