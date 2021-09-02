Meksika'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 ölü
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Meksika'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 ölü

Meksika'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 16 ölü
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Sonora Eyaleti Başsavcılığı, Twitter hesabından, eyalete bağlı San Luis Rio Colorado - Sonoyta otoyolunun 39. kilometresinde meydana gelen kazada 16 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Sonora Eyaleti Sağlık Sekreteri Enrique Clausen de sabah saatlerinde meydana gelen kaza sebebiyle arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

İki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı kazanın sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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