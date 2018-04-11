Meksika'da Popocatepetl Yanardağı Patladı

Meksika'nın orta kesiminde yer alan Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberde, Meksika Doğal Felaket Önleme Merkezi Başkanı Carlos Valdes, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Morelos, Puebla ve Meksiko eyaletleri arasında yer alan Popocatepetl Yanardağı'nın patladığını ve kül püskürttüğünü belirtti.

Valdes, 5426 metre rakımlı yanardağdan püskürenlerin yaklaşık 200 metre çapında bir alana yayıldığını kaydetti.

Popocatepetl Yanardağı'nda iki ay önce yine bir patlama meydana gelmişti.

Yanardağın evresindeki 100 kilometrelik alanda 25 milyon kişi yaşıyor. Krater, 1994'ten beri aktif durumda bulunuyor.