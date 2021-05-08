Meksika'da metro kazası protesto edildi: "Kaza değil, ihmaldi"
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Meksika'da metro kazası protesto edildi: "Kaza değil, ihmaldi"

Meksika'da metro kazası protesto edildi: 'Kaza değil, ihmaldi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Meksika'nın başkenti Meksika City'de metro üst geçidinin üzerindeki vagonlarla birlikte çökmesi sonucu 26 kişinin ölümünün ardından binlerce kişi yetkilileri protesto etti.

Meksika'nın başkenti Meksika City'de metro üst geçidinin üzerindeki vagonlarla birlikte çökmesi sonucu 26 kişinin ölümünün ardından binlerce kişi yetkilileri protesto etti.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 6 Mayıs'ta bir metro üstgeçidinin üzerindeki 12 numaralı metro hattının geçişi sırasında çökmesinin ardından meydana gelen kazada can kaybı arttı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısı 26 yükseldi. Metro üstgeçidinin çöktüğü yerde bir araya gelen başkentliler, hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bırakıp mum yakarken, yetkilileri protesto etti. "Kaza olmadı, ihmaldi" sloganı atan protestocular, hayatını kaybedenler için adalet talebinde bulundu. Protestocuların kaza yerine ulaşmasını engellemeye çalışan polisle zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Meksika halkının çoğu, trajik kazanın yetkililerin ihmalinden kaynaklandığına inanıyor. Bölge sakini, 19 Eylül 2017'de başkenti vuran şiddetli depremde metro altyapısının hasar gördüğünü belirtiyor. 2012 yılında açılan metro hattı, yaşanan arızalar nedeniyle sık sık gündeme geliyordu. - MEXİCO CİTY

Meksika'da metro kazası protesto edildi: 'Kaza değil, ihmaldi'
Meksika'da metro kazası protesto edildi: 'Kaza değil, ihmaldi'
Meksika'da metro kazası protesto edildi: 'Kaza değil, ihmaldi'
Meksika'da metro kazası protesto edildi: 'Kaza değil, ihmaldi'
Meksika'da metro kazası protesto edildi: 'Kaza değil, ihmaldi'
Meksika'da metro kazası protesto edildi: 'Kaza değil, ihmaldi'
Meksika'da metro kazası protesto edildi: 'Kaza değil, ihmaldi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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