Meksika'da küçük uçak düştü: 6 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meksika'da küçük uçak düştü: 6 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Emel Gözellik - Haberler | Güncel
Meksika'da küçük uçak düştü: 6 ölü, 1 yaralı

Meksika'nın kuzeyinde küçük uçağın düşmesi sonucu altı kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Meksika'nın kuzeyinde küçük uçağın düşmesi sonucu altı kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Yetkililer, Sonora eyaletinin Hermosillo kentinden Arizona'nın Tucson kentine hareket eden Cessna uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü bildirdi.

Kazada uçakta bulunan altı kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Semih Yalçın Ali İhsan Su Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Hande Erçel Merve Boluğur Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meksika'da küçük uçak düştü: 6 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 10:08:30. #1.16#
title