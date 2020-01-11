Meksika'da ilkokul öğrencisi sınıfa iki silahla saldırdı: 2 ölü
Meksika'da, ilkokul son sınıf öğrencisi, okuduğu özel okulda etrafa rastgele ateş açtı. Olayda bir öğretmen yaşamını yitirirken, saldırgan öğrenci intihar etti. Çocuğun video oyunlarından etkilenmiş olabileceği iddiaları araştırılıyor.
11.01.2020 07:37 | Son Güncelleme: 11.01.2020 07:37
Meksika'da ders sırasında etrafa rastgele ateş açan ilkokul son sınıf öğrencisi, öğretmenini vurarak öldürdü. Saldırgan çocuk daha sonra intihar etti.
Olay, Coahuila eyaletine bağlı Torreon kentindeki bir özel okulda meydana geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com