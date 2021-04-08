Meksika'da ilginç seçim kampanyası: Tabuttan çıkarak seçmenden oy istedi

Meksika'da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek genel seçimde aday olan ve seçim bölgesine olan ilgisizliğe dikkat çekmek isteyen Carlos Mayorga, tabutun içinden çıkarak seçmenden oy istedi.