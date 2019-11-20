Meksika'da bir çiftlikte çantalara konulan 25 ceset bulundu
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Meksika'da bir çiftlikte çantalara konulan 25 ceset bulundu

Meksika'da bir çiftlikte bulunan çantalardan 5'i kadın olmak üzere, 25 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

20.11.2019 07:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 08:04
Meksika'da bir çiftlikte çantalara konulan 25 ceset bulundu

'da bir çiftlikte bulunan çantalardan 5'i kadın olmak üzere, 25 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.


Ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinin olduğu Jalisco eyaletindeki Tlajomulco kentindeki bir çiftlikte bulunan 52 çantadan 25 cesedin çıktığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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