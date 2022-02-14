Meksika'da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı

Meksika'nın kuzeyinde arızalanan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı.

Meksika'nın Mazatlan şehrinde arızalanan Cessna tipi uçak otoyola acil iniş yaptı. Pilot, iniş sırasında seyir halindeki tıra çarpmamak için manevra yapınca uçağın bir kanadı ile iniş takımları parçalandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, uçakta bulunan 4 yolcu ve pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

(Saim Sevinç/İHA)