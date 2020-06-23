- Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem
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- Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem

- Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:42

- Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi ülkenin Oaxaca eyaletinde yerel saatle 10.29'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Oaxaca'nın 12 kilometre güneydoğusunda yer alan Crucecita bölgesi olduğu, 23 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından tsunami ihtimali değerlendirilirken, can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Başkent Mexico City'de de hissedilen depremde halk kendini dışarı attı. Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini duyurdu. Obrador, artçı sarsıntılara karşı halka uyarıda bulundu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin şiddetini 7.7 olarak açıkladı.

- Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA

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