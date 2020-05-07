Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Tanıtım Öncesi Geekbench'te Göründü
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Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Tanıtım Öncesi Geekbench'te Göründü

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro Tanıtım Öncesi Geekbench'te Göründü
07.05.2020 20:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:44

Meizu, amiral gemisi akıllı telefonları Meizu 17 ve Meizu 17 Pro tanıtımını 8 Mayıs'ta yapacak. Meizu 17 tanıtımından önce Geekbench kıyaslama platformunda göründü.

Meizu, amiral gemisi akıllı telefonları Meizu 17 ve Meizu 17 Pro tanıtımını 8 Mayıs'ta yapacak. Meizu 17 tanıtımından önce Geekbench kıyaslama platformunda göründü. Muhtemelen Çinli üretici, Meizu 17'yi piyasaya sürmeden önce performasını test ediyor.

Meizu 17 ve Meizu Pro Geekbench Test Puanı

Meizu, 2020 akıllı telefonları Meizu 17 serisini yarın tanıtacak. Meizu 17 ve Meizu 17 Pro'nun Geekbench 5 ekran görüntülerinde görüleceği gibi, her iki telefon da Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor. Meizu 17, 8GB RAM; Meizu 17 Pro 12GB RAM'e sahip. Yazılım tarafında Flyme OS 8.1 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemiyle geliyorlar. Tek çekirdek testlerinde, her iki telefon da benzer puanlar aldı. Çok çekirdek testinde Meizu 17, 3095 puan alırken, Pro modeli 2965 puan elde etti.

Meizu 17 ve Meizu Pro Fiyatı

Meizu 17 ve Meizu 17 Pro fiyatı Çin'deki bir perakendeci sitesinde ortaya çıktı. Meizu 17'nin başlangıç fiyatı 3999 yuan (yaklaşık 563 dolar), Meizu 17 Pro'nun fiyatı 4999 yuan'dan (yaklaşık 704 dolar) başlıyor. Her iki cihazın resmi fiyatlandırması yarınki etkinlikte teyit edilecek.

Meizu 17 ve Meizu Pro Özellikleri

Meizu 17, 32MP selfie kamerasını barındıran delik çentikli 6.5 inç Super AMOLED ekrana sahip. Ekran, 90Hz yenileme hızını destekliyor ve parmak izi okuyucu entegre. Snapdragon 865 işlemciden güç alan telefon, LPDDR4X RAM ve UFS 3.1 depolama ile geliyor. 30W hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh bataryaya sahip olan telefonda, Sony IMX686 64 megapiksel kamerayı da taşıyan dörtlü kamera kurulumunu göreceğiz. Meizu 17 Pro, farklı olarak seramik kasaya sahip olacak. Bataryası 27W Super wireless mCharge teknolojisini destekleyecek ve LPDDR4x yerine LPDDR5 RAM kullanacak.

Kaynak: Tamindir

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