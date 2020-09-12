Meis adası nerede? Meis adası haritadaki yeri neresi? Meis adası tarihçesi
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Meis adası nerede? Meis adası haritadaki yeri neresi? Meis adası tarihçesi

Kızılhisar olarak Türkçe'ye çevirilen ada, Türkiye'nin sismik çalışmalarıyla gündeme geldi. Ada, Yunanistan'a bağlı oniki adadan biridir ve Doğu Akdeniz'de yer alır. Meis adası haritası haberimizde. Meis adası yüz ölçümü kaç?

Meis adası nerede? Meis adası haritadaki yeri neresi? Meis adası tarihçesi
12.09.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.09.2020 09:37

Meis adasındaki tek yerleşim yeri Kastellorizo'dur ve St. Jean Şövalyeleri'nin buradaki kızıl kayalardan ötürü adaya verdikleri Château-Roux (Kızıl Şato) adının bozulmuş biçimidir. Kıızlhisar adası nerede bulunur?

MEİS ADASI NEREDE?

Kızılhisar olarak da bilinen ada, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı 12 adadan biridir. Türkiye'nin Antalya Kaş kıyılarındansadece 2.1 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 7,3 kilometre karedir.

MEİS ADASI HARİTADAKİ YERİ

Meis veya Kızılhisar, Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bağlı Oniki Ada (Dodekanesos) ilinde bir ada. Türkiye kıyılarından (Kaş, Antalya) sadece 2.1 km uzaklıktadır. Yüzölçümü 7,3 km²'dir.

Meis adası nerede? Meis adası haritadaki yeri neresi? Meis adası tarihçesi

Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi Meis adası Türkiye'de Antalya'nın hemen alt tarafında yer almaktadır.

Meis adası nerede? Meis adası haritadaki yeri neresi? Meis adası tarihçesi

Meis adasının yakından görünümü ise yukarıdaki gibidir.

MEİS ADASI HAKKINDA BİLGİLER/ MEİS ADASI TARİHÇESİ

Bölgedeki tek yerleşim yeri Kastellorizo (Megisti ya da Meis), St. Jean Şövalyeleri'nin buradaki kızıl kayalardan ötürü adaya verdikleri Château-Roux (Kızıl Şato) adının bozulmuş halidir. St. Jean Şövalyelerinden sonra ada sırasıyla Mısır, Napoli ve 1512'de Osmanlı egemenliğine girdi. Osmanlılar kısa aralıklar dışında 1915'e kadar adayı ellerinde bulundurdular. I. Dünya Savaşı sırasında Fransızların aldığı ada 1923 Lozan Antlaşması ile İtalya'ya verildi. 1948 II. Dünya Savaşı sonrasında On İki Ada'yla birlikte Yunanistan'a bağlandı.

Adada az miktarda üzüm ve zeytin yetişir. Ancak en önemli uğraş sünger avcılığıdır. Adaya yalnızca doğu kıyısından girilebiliyor. Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı olan Meis'e, aynı zamanda her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlar bulunuyor. Adada bir havaalanı vardır ve yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri yapılıyor.

Meis adası nüfusu kaç : 492

Meis adası yüzölçümü ne : 11.987 km²

Meis adası rakım : 273 m (895 ft)

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