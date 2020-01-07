Mehteran eşliğinde fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi

07.01.2020 08:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:58

Atatürk caddesi Şeyhler Camii civarından ellerinde fener ve Türk bayrakları ile toplanan protokol üyeleri, Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü üyeleri ve çok sayıda vatandaş Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Park 328 alışveriş merkezi önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar ve genç izciler ellerinde fener ile 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene' , 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' gibi sloganlar atarak yürüyüşe destek verdiler.

Osmaniye Belediyesi Mehteran takımının seslendirdiği muhteşem eserler eşliğinde yapılan yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, fener alayı yürüyüşü sonunda yaptığı konuşmada; "Osmaniyemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüşümüze katılan siz sevgili gençlerimize ve tüm katılımcılara canı gönülden teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

7 Ocak kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı yürüyüş programı Park 328 alışveriş merkezi önünde Belediye Mehter Takımının verdiği konserle sona erdi.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu, MHP Merkez İlçe Başkanı Ümmet Kaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ahmet Sarpkaya, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri, İl genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çok sayıda izci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Bültenler