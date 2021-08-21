Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı

İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | Güncel

Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı Selin izlerini silebilmek için var gücüyle çalışan Mehmetçik gönülleri bir kez daha kazandı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin izlerini silebilmek için cansiperane çalışan Mehmetçik, çamurun içerisinde...

Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı

Selin izlerini silebilmek için var gücüyle çalışan Mehmetçik gönülleri bir kez daha kazandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin izlerini silebilmek için cansiperane çalışan Mehmetçik, çamurun içerisinde Türk Bayrağı'nı temizleyerek duvara astı.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihine meydana gelen sel felaketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde birçok can kaybı meydana gelirken, ilçe genelindeki çoğu ev ve işyeri zarar gördü. Selin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan Mehmetçikler selden zarar gören bir banka şubesinde yaptıkları temizlik çalışmaları esnasında çamurun içerisine düşmüş Türk Bayrağı buldu. Bayrağı hemen yerden kaldıran Mehmetçik, temizlediği bayrağı duvara astı. Bölgede gece gündüz çalışarak selin izlerini silmeye çalışan Mehmetçiğin duyarlı hareketi bir kez daha gönülleri fethetti.

Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı
Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı
Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı
Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı
Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı
Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı
Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı
Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı
Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı
Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Yıldız Tilbe Davut Güloğlu
Spor Muslera Gervinho Mert Günok Mesut Özil Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mehmetçik, çamurun içerisinden çıkardığı Türk bayrağını temizleyerek duvara astı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 11:17:58. #1.14#

title