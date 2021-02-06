Mehmetçiğin 3 bin metre yükseklikte eksi 30 derecedeki mücadelesi kamerada
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Mehmetçiğin 3 bin metre yükseklikte eksi 30 derecedeki mücadelesi kamerada

06.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:11

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde eksi 30 derecede kar fırtınası sırasında çekilen görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan video, Mehmetçiğin zorlu kış koşullarına rağmen teröre karşı verdiği mücadeleyi bir kez daha ortaya koydu.

HAVA SICAKLIĞI EKSİ 30 DERECE

3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde eksi 30 derecede kar fırtınası sırasında çekilen görüntü, bölgedeki zor koşulları da gözler önüne serdi. "Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgemizde yaşam. Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakarlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri" notuyla paylaşılan videoda Mehmetçiğin diz seviyesini aşan karda üs bölgesini korumaya çalıştığı görüldü.

BACALARI ONARDILAR

Videoda, Mehmetçiğin kar fırtınasından dolayı birbirlerini güçlükle görmelerine rağmen mevzileri kürekle açmaya çalıştığı ve yıkılan bacayı onardıkları anların görüntüleri de yer aldı.

İşte Mehmetçiğin zorlu mücadelesinden kareler:

Mehmetçiğin 3 bin metrede eksi 30'da karla mücadelesi
Mehmetçiğin 3 bin metrede eksi 30'da karla mücadelesi
Mehmetçiğin 3 bin metrede eksi 30'da karla mücadelesi
Mehmetçiğin 3 bin metrede eksi 30'da karla mücadelesi
Mehmetçiğin 3 bin metre yükseklikte eksi 30 derecedeki mücadelesi kamerada
Mehmetçiğin 3 bin metre yükseklikte eksi 30 derecedeki mücadelesi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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