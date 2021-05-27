Mehmet Yağız "cNed" İpek Valorant ayarları nelerdir? Avrupa şampiyonu cNed hangi ekipmanları kullanıyor?
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Mehmet Yağız "cNed" İpek Valorant ayarları nelerdir? Avrupa şampiyonu cNed hangi ekipmanları kullanıyor?

Mehmet Yağız 'cNed' İpek Valorant ayarları nelerdir? Avrupa şampiyonu cNed hangi ekipmanları kullanıyor?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Profesyonel Türk espor oyuncusu Mehmet Yağız "cNed" İpek, Türkiye'nin en iyi Valorant oyuncusu olarak gösteriliyor. Valorant sahnesinde Avrupa şampiyonluğu bulunan profesyonel oyuncu cNed'in bu kadar iyi olmasının sırrı ne? cNed, hangi Valorant ayarlarını kullanıyor? Mehmet Yağız "cNed" İpek Valorant ayarları ve ekipmanları...

Türkiye'nin en popüler ve en başarılı Valorant oyuncusu olan cNed, oyundaki yetenekleriyle birçok profesyonel oyuncu ve oyunsever tarafından Valorant'ın en iyi birkaç oyuncusundan birisi olarak gösteriliyor.

cNed, kendini tanımlanarken; Counter Strike oyuncusu olan ağabeyini izlerken oyun dünyasıyla tanıştığını ifade ediyor. Ortaokul ve lise yıllarında derslerinde başarılı olduğu için oyun oynamasında bir sıkıntı olmadığını belirten oyuncu, FPS oyun serüvenine Counter-Strike ile başlayıp Zula ile devam etmiş. Riot Games'in popüler oyunu Valorant'ın çıkışı da cNed'in başarısını en üst seviyelere kadar çıkardı.

Valorant turnuvalarında Acend takımında boy gösteren cNed'in Valorant yetenekleri, bu kadar iyi olmasını arkasında ne yatıyor soruları beraberinde getiriyor. Oyuncular, cNed'in Valorant ayarlarını taklit etmek istiyor. Peki, Mehmet Yağız "cNed" İpek Valorant ayarları neler? cNed hangi ekipmanları kullanıyor?

MEHMET YAĞIZ CNED İPEK VALORANT AYARLARI 2021

GENEL OYUN AYARLARI

ERİŞİLEBİLİRLİK ?

  • Düşman Vurgu Rengi Sarı (Yeşil Körlüğü)

FARE ?

  • Hassasiyet – Hedefleme0,32
  • Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma 1
  • DPI 800

MİNİ HARİTA ?

  • Döndür Döndür
  • Oyuncuyu Ortada Tut: Açık
  • Mini Harita Boyutu: 1,128
  • Mini Harita Yakınlaştırma: 0,9
  • Mini Harita Görüş Konileri: Açık

NİŞANGAH AYARLARI

GENEL ?

  • Nişangâh Rengi Beyaz
  • Ana Çizgi Kapalı
  • Ana Çizgi Saydamlığı 0
  • Ana Çizgi Kalınlığı 0
  • Merkez Nokta Kapalı
  • Merkez Nokta Saydamlığı 0
  • Merkez Nokta Kalınlığı 0
  • Atış Hatasında Nişangâhı Soldur Kapalı

İÇ ÇİZGİLER ?

  • İç Çizgileri Göster Kapalı
  • İç Çizgi Saydamlığı 1
  • İç Çizgi Uzunluğu 4
  • İç Çizgi Kalınlığı 2
  • İç Çizgi Uzaklığı 0
  • Hareket Hatası Kapalı
  • Ateşleme Hatası Kapalı

DIŞ ÇİZGİLER ?

  • Dış Çizgi Saydamlığı 0
  • Dış Çizgi Uzunluğu 0
  • Dış Çizgi Kalınlığı 0
  • Dış Çizgi Uzaklığı 0
  • Hareket Hatası Kapalı
  • Ateşleme Hatası Kapalı

GÖRÜNTÜ AYARLARI

  • Çözünürlük 1920×1080 16:9 (240 Hz)
  • Çok İzlekli Görselleştirme Kapalı
  • Materyal Kalitesi Düşük
  • Doku Kalitesi Düşük
  • Ayrıntı Kalitesi Düşük
  • Arayüz Kalitesi Düşük
  • Vinyet Kapalı
  • VSync Kapalı
  • Kenar Yumuşatma MSAA 4x
  • Eşyönsüz Filtreleme 4x
  • Netliği Arttır Kapalı
  • Deneysel Keskinleştirme Kapalı
  • Bloom Kapalı
  • Bozulma Kapalı
  • Birinci Şahıs Gölgeler Kapalı

CNED EKİPMANLARI

Anakart: ROG Strix X570-E Gaming

Ekran Kartı: Asu TUF Gaming GeForce RTX™ 3080 OC Edition

İşlemci: AMD Ryzen 9 5900X

Ram: GeIL 32GB(2x16) Evo X II RGB

SSD: Samsung 1 TB QVO Sata SSD

Sıvı Soğutucu: ROG Strix LC 240 RGB Sıvı Soğutma

Kasa: ROG Strix Helios

Güç Kaynağı: Corsair 850W TX-M 80+

1. Monitör: Asus ROG SWIFT 360Hz PG259QN

2. Monitör: ASUS VP279QGL Monitor

Mouse: Zowie ZA12 3200 DPI

Klavye: SteelSeries Apex 5

Kulaklık: Hyperx Cloud II

Mousepad: SteelSeries QcK Heavy Large

Koltuk: HAWK Fab v4 Kumaş Oyuncu Koltuğu

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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Mehmet Yağız "cNed" İpek Valorant ayarları nelerdir? Avrupa şampiyonu cNed hangi ekipmanları kullanıyor? - Haberler
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