Mehmet Tezkan kimdir? Mehmet Tezkan kaç yaşında, nereli? Mehmet Tezkan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mehmet Tezkan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mehmet Tezkan kaç yaşında, nereli? Mehmet Tezkan hayatı ve biyografisi! Mehmet Tezkan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mehmet Tezkan hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Tezkan kimdir? Mehmet Tezkan kaç yaşında, nereli? Mehmet Tezkan hayatı ve biyografisi!

MEHMET TEZKAN KİMDİR?

1960 İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur.Cumhuriyet Gazetesinde spor müdürü, Yankı Dergisinde yazı işleri müdürü, Show tv'de haber müdürü, Star Tv 'de haber koordinatörü, Sabah Gazetesi'nde genel yayın müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Atv'den ayrıldıktan sonra Vatan'da yazmaya başlayan, her fırsatta "deve cüce haberciliği bitti, habere kalite geldi" diye övünen ancak an itibarı ile hiçbir haber merkezini yönetmeyen kişi.

2018 Genel Seçimleri, İYİ Parti İzmir Milletvekili Adayı