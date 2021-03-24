Mehmet Tezkan kimdir?
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Mehmet Tezkan kimdir?

24.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:46
Mehmet Tezkan kimdir?

Cumhuriyet Gazetesinde spor müdürü, Yankı Dergisinde yazı işleri müdürü, Show tv'de haber müdürü, Star Tv 'de haber koordinatörü olan Mehmet Tezkan kimdir? Son zamanlarda adı sıkça araştırılan Mehmet Tezkan, hakkında çıkan haberlerle gündeme geliyor. Peki, Mehmet Tezkan kimdir? Tezkan'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilinenler ve merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Cumhuriyet Gazetesinde spor müdürü, Yankı Dergisinde yazı işleri müdürü, Show tv'de haber müdürü, Star Tv 'de haber koordinatörü olan Mehmet Tezkan kimdir? Son zamanlarda adı sıkça araştırılan Mehmet Tezkan, hakkında çıkan haberlerle gündeme geliyor. Peki, Mehmet Tezkan kimdir? Tezkan'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilinenler ve merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEHMET TEZKAN KİMDİR?

Mehmet Tezkan 1960 yılında İstanbul'da doğan Türk gazeteci ve T24 gazetesi yazarıdır. Eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayarak mezun oldu.

Kariyer Hayatı

Gazetecilik dönemi

Tezkan, gazeteciliğe 1979 yılında Cumhuriyet gazetesinin spor servisinde başladı. 1981 yılında spor editörü olan Tezkan, 1993 yılına kadar bu gazetede yazı işleri, gece müdürlüğü, politika servisi müdürlüğü gibi pek çok serviste çalıştı.

Yankı dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. Show TV'de haber müdürlüğü, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

1996-1999 yılları arasında da Star TV'de Genel Yayın Koordinatörlüğü yaptı. 1999'da Sabah gazetesi Genel Yayın Müdür Yardımcılığı'na getirildi. Bu görevini sürdürmekteyken, 8 Nisan 2001'de aynı zamanda atv Genel Yayın Yönetmeni görevine getirildi. Ağustos 2004'te kanalın genel müdürlüğünü yapmaya başladı.

27 Şubat 2006'da ATV'den istifa etmiştir. Kendisinin ardından göreve Yılmaz Özdil getirilmiştir.

30 Ekim 2009'da Vatan gazetesinden istifa ederek Milliyet'e geçmiştir.[4] Burada uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Tezkan, siyasete girme kararı almış ve 23 Mayıs 2018'de köşe yazarlığını bırakmıştır.[5] Bir süre köşe yazarlığına ara verdikten sonra 8 Nisan 2019'da T24 gazetesinde yeniden yazmaya başlamıştır.

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumunun ardından yazdığı bir köşe yazısında, MHP'yi eleştirerek, Erzurum hariç MHP'nin güçlü olduğu bütün şehirlerde hayır çıktığını belirtmiştir.

Özel hayatına dair bilinenler; evli ve iki çocuk babası olduğudur.

Siyaset dönemi

2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den İzmir 1. bölge 3. sıradan milletvekili adayı olmuştur. Ancak seçilememiştir. Daha sonra verdiği bir röportajda siyasete girmenin kendisi için pişmanlık olduğunu söylemiştir.

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