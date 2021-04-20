Mehmet Sungur kimdir? Çağla Şikel konuğu Mehmet Sungur kaç yaşında, nereli?

FOX ekranlarında yayınlanan ve severek izlenen Çağla ile Yeni Bir Gün programı konuğu Mehmet Sungur kimdir? Çağla Şikel konuğu Mehmet Sungur kaç yaşında, nereli?

FOX ekranlarında yayınlanan ve severek izlenen Çağla ile Yeni Bir Gün programı konuğu Mehmet Sungur kimdir? Çağla Şikel konuğu Mehmet Sungur kaç yaşında, nereli?

MEHMET SUNGUR KİMDİR?

1957 Adana doğumlu Mehmet Sungur, İngiliz Psikoterapiler Birliği ve İngiliz Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği tarafından "kognitif-davranışçı terapist" olarak akredite edilmiştir. Amerikan Kognitif Terapi Akademisi (Beck Akademisi) kurucu üyelerinden olup, aynı akademinin diplomatı ve sertifiye edilmiş eğitici ve süpervizörlerinden biridir.