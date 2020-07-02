Mehmet Metiner'den canlı yayında ne dedi? Mehmet Metiner gaf mı yaptı?
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Mehmet Metiner'den canlı yayında ne dedi? Mehmet Metiner gaf mı yaptı?

AK Partili Mehmet Metiner, katıldığı canlı yayında gaf yaptı. Sunucu Ahmet Hakan'ın ise "Bunu televizyonda söyleyemezsiniz" diyerek Mehmet Metiner'i uyardı. Mehmet Metiner gaf mı yaptı? Mehmet Metiner'den canlı yayında ne dedi?

Mehmet Metiner'den canlı yayında ne dedi? Mehmet Metiner gaf mı yaptı?
02.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:40

Kadınlara ve siyasilerin eşlerine yönelik sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımların konuşuldu programa katılan Mehmet Metiner, canlı yayında gaf yaptı. Erdoğan'la ilgili atılan bir tweeti canlı yayında okumak isteyen Metiner, Ahmet Hakan tarafından uyarıldı. Peki, Mehmet Metiner'den canlı yayında ne dedi?

MEHMET METİNER CANLI YAYINDA NE DEDİ?

Açıklamasında "Başak Demirtaş'a da yapılan hakarete bakanlarımız da yöneticilerimiz de bizler de sert bir biçimde tepki verdik. Hakaretin kimden geldiğine bakılmaz. Ama sayın Erdoğan'a da hakaretler ediliyor" diyen Metiner, Erdoğan'la ilgili atılan bir tweeti okurken büyük bir gafa imza attı.

Metiner, tweeti okumak istedi ancak yayının sesi kısıldı. Ahmet Hakan ise "Bunu canlı yayında söyleyemezsiniz" diyerek Metiner'i uyardı. Metiner ise "Ama başka türlü anlaşılmıyor" diyerek kendisini savundu. Bunun üzerine Hakan, "Burası Twitter değil. Biz RTÜK'e tabiiyiz. Ceza yeriz" dedi.

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