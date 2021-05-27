Mehmet Gün kimdir? Mehmet Gün kaç yaşında, nereli? Mehmet Gün hayatı ve biyografisi!

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Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mehmet Gün hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Gün kimdir? Mehmet Gün kaç yaşında, nereli? Mehmet Gün hayatı ve biyografisi!

MEHMET GÜN KİMDİR?

Konya, Bozkır, Dere Köyü'nde 1959 yılında doğan Av. Mehmet Gün, 1980'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1986'da kurmuş olduğu Gün + Partners Avukatlık Bürosu'nu Türkiye'nin lider bürolarından biri haline getiren, uluslararası bilinirlik ve saygınlık kazandırdı. Gün + Partners Avukatlık Bürosu, iş dünyasına şirketler ve ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, patent, ilaç ve sağlık hukuku, fikri mülkiyet, patent ve ticari davalar, tahkim, arabuluculuk ve ADR konularında geniş bir yelpazede hizmetler sunuyor.

Türkiye'nin modern fikri ve sınai mülkiyet düzenlemelerinin yapımı, tanıtımı ve uygulanmasında öncü olmasının yanısıra yakın zamanda çıkarılan Sınai Mülkiyet Kanununun hazırlanmasında çeşitli STK'lara danışmanlık yapan Av. Mehmet Gün, TBMM'ndeki görüşmelere katılıp; yüzlerce yurt içi ve yurt dışı davada ve tahkimde görevler aldı.

Çalışmalarını yargı reformu ve uyuşmazlık çözümü alanlarında yoğunlaştıran Av. Mehmet Gün, halen, kurucusu olduğu Daha İyi Yargı Derneği'nin ve SEDEFED üyesi olan İstanbul Tahkim Derneği'nin kurucu başkanlığı görevlerini yürütüyor. TÜSİAD ve daha birçok iş dünyası ve mesleki STK'larının üyesi olup iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi yönündeki çalışmalara hukukun üstünlüğü, hesap verirlik, güçler ayrılığı ve yargı gücünün tam bağımsızlığı hususundaki görüşleri ile katkıda bulunuyor.

AV. Mehmet Gün, "Bozkır'dan Dünyaya… Avukat Olmak" isimli mesleki otobiyografinin, Türk yargısının fazlaca kullandığı bilirkişilik sistemi hakkındaki "Bilirkişi Zümresine Tanınan İmtiyazlı Korumanın Anayasa'ya Aykırılığı" isimli bir hukuk kitabının, "Yargı Hizmetlerinde Kalite ve Kalite Unsurları" isimli TÜSİAD belgesinin, Daha İyi Yargı Derneği adına "Yargı Bağımsızlığı için Adalet Yüksek Kurumu Yapılanması Önerisinin" ve en son Mayıs 2018'de yayınlanmış bulunan Türkiye'nin Orta Demokrasi Sorunları Yargı, Hesapverirlik, Temsilde Adalet ve Çözüm Yolu" isimli kitaplarının da yazarı..