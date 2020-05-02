Mehmet Fatih Çıtlak kimdir? Mehmet Fatih Çıtlak nereli, kaç yaşında?
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Mehmet Fatih Çıtlak kimdir? Mehmet Fatih Çıtlak nereli, kaç yaşında?

Mehmet Fatih Çıtlak kimdir? Mehmet Fatih Çıtlak nereli, kaç yaşında?
02.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:27

Mehmet Fatih Çıtlak, İstanbul'da doğdu, eğitimine Fatih İmam Hatip Lisesi'nde başladı ve Marmara Üniversitesi'nde devam etti. İslam tarihi ve tasavvuf konularında çeşitli programlar hazırlayıp sundu. Sahur programlarıyle ekrana gelmeyi sürdüren Mehmet Fatih Çıtlak kaç yaşında?

Kurucusu olduğu Keşkül dergisinde yazılar kaleme alan Mehmet Fatih Çıtlak'ın birçok kitabı da bulunuyor. Çıtlak, İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olarak çalışmalar yürütüyor. Evli ve 4 çocuk babası Mehmet Fatih Çıtlak hayatı, biyografisi haberimizde.

MEHMET FATİH ÇITLAK KİMDİR?

Çıtlak, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ve Fatih İmam Hatip Lisesindeki eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nde Arapça ve İslâmî ilimler alanında eğitimini tamamladı.

İslam tarihi ve tasavvuf konularında birçok radyo ve televizyon programı hazırlayıp sunan Çıtlak, konuşmacı olarak sempozyum, panel ve konferanslarda yer aldı. Kültür Bakanlığı'na bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunda misafir sanatçı ve semazen olarak ülke içinde ve dışında sayısız etkinlikte bulundu. İstanbul Bilim Sanat Eğitim ve Kültür Derneği'nin kurucuları arasında yer alan Fatih Çıtlak, kurucusu olduğu Keşkül dergisinde Mehmed Fatih imzasıyla yazılar kaleme alıyor. İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanıdır.

Mehmet Fatih Çıtlak kimdir? Mehmet Fatih Çıtlak nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Uzuner'in dayısı olan Mehmet Fatih Çıtlak, evli ve 4 çocuk babasıdır. Daha önce TRT ekranlarında Gece Kahvesi isimli ramazan programını sundu, ATV ekranlarında yer aldı. Son olarak Kanal D'de sahur programı ile ekrana geliyor.

MEHMET FATİH ÇITLAK KİTAPLARI

2012 – Huzur Defteri

2011 – Aşkın Bir Noktası

2011 – Nur Kandili

2011 – Mesnevi Şerhi

2011 – Padişah-Cariye Kıssası

2010 – 40 Mektup

2010 – 18 Beyit – Dinle

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