13 yaşında ilk kitabını yazan Mehmet Eren Karabulut'un hikayesi izleyenleri kendine hayran bıraktı

Henüz lise 1 öğrencisi olan ve 13 yaşında ilk kitabını yazan Mehmet Eren Karabulut'u Haberler.com stüdyosunda ağırladık. Kitap yazma fikrinin nereden geldiği ve yazarlık serüveni hakkında özel açıklamalarda bulunan Emre, hikayesiyle hayran bıraktı.