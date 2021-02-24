13 yaşında ilk kitabını yazan Mehmet Eren Karabulut'un hikayesi izleyenleri kendine hayran bıraktı
24.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:42
Henüz lise 1 öğrencisi olan ve 13 yaşında ilk kitabını yazan Mehmet Eren Karabulut'u Haberler.com stüdyosunda ağırladık. Kitap yazma fikrinin nereden geldiği ve yazarlık serüveni hakkında özel açıklamalarda bulunan Emre, hikayesiyle hayran bıraktı.
Haberler.com YouTube kanalında birbirinden renkli konular ağırlanıyor. Son olarak 13 yaşında ilk kitabını yazan Mehmet Eren Karabulut'un ilginç hikayesi işlendi. Karabulut, sorularımıza samimiyetle cevap verdi.