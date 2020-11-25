Mehmet Emin Kirgil kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

Ünlü sanatçıların rüyalarını yorumlayan Mehmet Emin Kirgil kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

2012 yılından sonra televizyon programalarına katılmaya başlayan ve adını ünlü isimlerin rüyalarını yorumlayarak dikkatleri üzerine çeken Mehmet Emin Kirgil kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET EMİN KİRGİL KİMDİR?

Aslen Şanlıurfalı olan Mehmet Emin Kırgil, 1972 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladı ve ardından memleketi Şanlıurfa'da dini konularda eğitim aldı. Bu yıllarda rüya yorumlama alanında çalışmalar yapan Mehmet Emin Kırgil, Murat Göğebakan ve bazı ünlü sanatçıların rüyalarını yorumlayarak dikkat çekti.

2012 yılından sonra televizyon programlarına da katılmaya başlayan Mehmet Emin Kırgil, bir dönem ulusal yayın yapan gazetenin bölge ekinde yazarlık da yaptı.

2014'te vefat eden Anadolu Rock müziğinin sevilen seslerinden Murat Göğebakan'ın hastalığını rüyasında gördüğüne dair haberler basında yer aldı.

Evli ve dört çocuk babası olan Mehmet Emin Kırgil, Adana'da ikamet ediyor. Ulusal yayın yapan televizyon kanalları ve radyolarda canlı yayınlara konuk olmaya devam ediyor.