Mehmet Emin Karamehmet kimdir? Mehmet Emin Karamehmet kaç yaşında, nereli? Mehmet Emin Karamehmet ne iş yapmakta?

Türkiye'de GSM operatörünün sahibi, En zengin Türk iş insanı arasında yer alan Mehmet Emin Karamehmet kimdir? Mehmet Emin Karamehmet kaç yaşında, nereli? Mehmet Emin Karamehmet ne iş yapmakta?

Türkiye'de GSM operatörünün sahibi, En zengin Türk iş insanı arasında yer alan Mehmet Emin Karamehmet kimdir? Mehmet Emin Karamehmet kaç yaşında, nereli? Mehmet Emin Karamehmet ne iş yapmakta?

MEHMET EMİN KARAMEHMET KİMDİR?

Mehmet Emin Karamehmet,1 Nisan 1944; Tarsus, Mersin, Çukurova Holding'in sahibi, iş adamı. Forbes Dergisinin 2010 yılında açıkladığı Dünyanın en zenginleri sıralamasında 4 milyar dolar ile en zengin Türk iş adamı olmuştur. 2011'de ise bu sıralamada en zengin 10. Türk iş adamı 2012 de açıklanan sıralamada ise en zengin 16. iş adamı olmuştur. 2011 yılında dünyanın en zengin 268. kişisi seçilmiş Mehmet Emin Karamehmet, 1 Nisan 1944 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Mehmet Emin Karamehmet, liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Koleji'nde tamamladı. 1994 yılında Murat Vargı adlı bir tekstilci ile Turkcell'i kurarak Türkiye'de GSM operatörünün sahibi oldu.

Yönetim kurulu başkanı ve sahibi olduğu Çukurova Holding, endüstri, inşaat, iletişim ve bilgi teknolojileri, medya, taşımacılık ve hizmet, finansal hizmetler, enerji gibi sektörlerde faaliyet göstermiştir. Yine Mehmet Emin Karamehmet'in başkanlığını yaptığı dönemde (1969-1970) Mersin İdmanyurdu birinci ligi dördüncü sırada tamamladı.

Özel hayatı

Feride Karamehmet ile evli ve Nazlı Karamehmet adında bir çocuk babasıdır.

Sahibi olduğu kuruluşlar

Genel Energy

Baytur İnşaat

Genel Denizcilik Nakliyatı

Turkcell

Bilyoner.com

Çukurova Holding