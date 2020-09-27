Mehmet Durakoğlu kimdir? Mehmet Durakoğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Durakoğlu hayatı ve biyografisi!
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Mehmet Durakoğlu kimdir? Mehmet Durakoğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Durakoğlu hayatı ve biyografisi!

27.09.2020 21:16 | Son Güncelleme: 27.09.2020 21:21
Mehmet Durakoğlu kimdir? Mehmet Durakoğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Durakoğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mehmet Durakoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mehmet Durakoğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Durakoğlu hayatı ve biyografisi! Mehmet Durakoğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mehmet Durakoğlu, hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Durakoğlu kimdir? Mehmet Durakoğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Durakoğlu hayatı ve biyografisi!

MEHMET DURAKOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1956

Kaç yaşında: 64yaşında

Nereli: Sivas

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1982), Ankara Atatürk Lisesi

EĞİTİMİ

Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirmiş. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

MESLEKİ KARİYERİ

1986'da serbest avukatlığa başlamıştır. Dış Ticaret alanında sertifika programları dersleri vermiş ve aynı konuda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

İSTANBUL BAROSU'NDAKİ GÖREVLERİ

2002-2004 yıllarında İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Uyeliğinde bulunmuş, 2004-2006 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, 2006-2008 ve 2010-2016 yıllarında Baro Başkan Yardımcısı olmuştur. 23 Ekim 2016 tarihinde 'Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu' adayı olarak İstanbul Barosu'nun başkanı seçilmiştir.

SİYASİ KARİYERİ

Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı olarak görev yapmış, 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde İstanbul 2. seçim çevresi milletvekili aday listesinde yer almıştır.

Üyelikleri

ÇYDD Üyeliği ile SODEV ve TÜSES yönetimlerinde bulunmuştur.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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