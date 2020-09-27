Mehmet Durakoğlu kimdir? Mehmet Durakoğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Durakoğlu hayatı ve biyografisi!
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MEHMET DURAKOĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi: 1956
Kaç yaşında: 64yaşında
Nereli: Sivas
Eğitim: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1982), Ankara Atatürk Lisesi
EĞİTİMİ
Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirmiş. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.
MESLEKİ KARİYERİ
1986'da serbest avukatlığa başlamıştır. Dış Ticaret alanında sertifika programları dersleri vermiş ve aynı konuda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
İSTANBUL BAROSU'NDAKİ GÖREVLERİ
2002-2004 yıllarında İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Uyeliğinde bulunmuş, 2004-2006 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, 2006-2008 ve 2010-2016 yıllarında Baro Başkan Yardımcısı olmuştur. 23 Ekim 2016 tarihinde 'Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu' adayı olarak İstanbul Barosu'nun başkanı seçilmiştir.
SİYASİ KARİYERİ
Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı olarak görev yapmış, 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde İstanbul 2. seçim çevresi milletvekili aday listesinde yer almıştır.
Üyelikleri
ÇYDD Üyeliği ile SODEV ve TÜSES yönetimlerinde bulunmuştur.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.