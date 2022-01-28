Mehmet Dinçerler'in paylaşımına Hadise'den yorum gecikmedi: Nişanlım - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmet Dinçerler'in paylaşımına Hadise'den yorum gecikmedi: Nişanlım

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan Hadise, sevgilisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sessiz kalamadı. Hadise, bir pozunu paylaşan Dinçerler'e "Nişanlım" yorumunu yaparken o da "Benim sonsuzluğum" cevabını verdi.

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı aldı. Dinçerler'in 3 milyon liralık pırlanta yüzükle ettiği evlilik teklifini kabul ederek bu haberi de Instagram hesabından paylaşan Hadise, sevgilisinin fotoğrafına da sessiz kalamadı.

"NİŞANLIM"

Sosyal medya hesabından ara sıra kendi pozlarını paylaşan Mehmet Dinçerler, son olarak takım elbiseli bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Dinçerler'in kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına Hadise'den de tepki gecikmedi. Sevgilisini pozunu beğenen Hadise, "Nişanlım yorumunu yaparken Mehmet Dinçerler de "Benim sonsuzluğum" cevabını verdi.

Mehmet Dinçerler'in paylaşımına Hadise'den yorum gecikmedi: Nişanlım

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Mehmet Dinçerler, Instagram, Hadise, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title