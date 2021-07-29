Mehmet Ceyhan'ın oğlu Can Ceyhan'ın korona aşısı olmadığı iddiası

Pandemi sürecinde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın oğlu Can Ceyhan'ın aşı olmadığı iddia edilmişti. İddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Ceyhan, oğlunun aşı olduğu fotoğraf karesine "Mehmet Ceyhan'ın oğlu aşı olmuyormuş' tezinin sonu" notunu düştü.

Son dönemlerde aşı karşıtları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ı oğlunun aşı olmadığı yönündeki iddialarla eleştirmeye başlamıştı.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Bu iddialara ne yanıt vereceği merak konusu olan Ceyhan, nihayet suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaşan Ceyhan, "Oğlum COVID sonrası 3. ayı dolduğu gün aşısını yaptırdı. Pfizer veya başka bir ilaç veya aşı şirketinde de çalışmadı ve çalışmıyor. İftiracılara duyurulur" notunu düştü.

İşte Ceyhan'ın o paylaşımı;