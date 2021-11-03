Mehmet Atalay kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Atalay'ın hayatı ve biyografisi

Bürokrat Mehmet Atalay'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Mehmet Atalay kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte bilgiler...

MEHMET ATALAY KİMDİR?

Mehmet Atalay, (d. 1965, Of, Türkiye), Türk bürokrat.

Mehmet Atalay doğum tarihi : 1965

Mehmet Atalay kaç yaşında : 56 yaşında

Mehmet Atalay nereli : Trabzon

Mehmet Atalay mesleği ne : Bürokrat

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiştir. Meslek hayatına Trabzon Karadeniz Gazetesinde başlamıştır. Son Havadis, Tercüman ve Millî Gazetedeki gazeteci-yazarlık görevlerinden sonra Zaman Gazetesinde spor müdürlüğü yapmıştır. 1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Spor Danışmanlığı görevini yürütmüştür. 2000 yılında Yeni Şafak Gazetesi Genel Müdürlüğü, 2003 yılında Başbakan Başmüşavirliği, ardından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü de yapan Mehmet Atalay; Bunun yanı sıra Merkez Danışma Kurulu Başkanlığı, İstanbul Olimpiyat Hazırlık ve Düzenleme Kurulu As Başkanlığı, Üniversiad Hazırlık Düzenleme Kurulu üyeliği, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği ve Olimpiyat İcra Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Paralimpik Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. 2009 yılında ayrıca Uluslararası Organizasyonlardan Sorumlu Başkoordinatörlük görevine getirilmiştir.Evli ve 4 çocuk babasıdır. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevini yürüten Atalay 2015 milletvekili seçimleri öncesinde aynı yılın Şubat ayında görevinden istifa etmiştir.

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